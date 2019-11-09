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İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskınıHATAY - İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi.

09.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:56
polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını
HATAY - İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulundukları bölgelere 200 polis ve 3 K9 dedektör köpek ile anlık uygulama yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı uygulamalarda üzerlerinde içimlik esrar maddesi ve kaptagon hap ele geçirilen 7 şahıs gözaltına alındı. İskenderun'da son günlerde ardı ardına gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalara bağlı olarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak uygulamalarının devam edeceği bildirildi.
İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

İskenderun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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