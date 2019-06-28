28.06.2019 15:40
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İskenderun şehidini uğurladı

İskenderun şehidini uğurladı

ŞANLIURFA'da eğitim sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da eğitim sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), memleketi Hatay 'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Dursun 'un cenazesi, İskenderun'da son kez baba evine götürülerek helallik alındı. Dursun'un cenazesi daha sonra, Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan , AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel , İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk , Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya , İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken şehidin babası Ayhan Dursun , annesi Ayşe ve kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Mehmet Dursun 'un cenaze namazını İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ile ilçe müftüsü Osman Şekerci birlikte kıldırdı. Cami avlusundan omuzlara alınan şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Kortej eşliğinde İskenderun Şehitliği'ne götürülen şehit Uzman Çavuş Dursun, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Hatay
Kaynak: DHA
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