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İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerini künefe ve dönerle karşılayacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, öğrencilerine yönelik mesajında, "Sizsiz buraların tadı yok. Sizleri özledik.

23.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:16
İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerini künefe ve dönerle karşılayacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli , öğrencilerine yönelik mesajında, "Sizsiz buraların tadı yok. Sizleri özledik. Okula döndüğünüzde sizleri künefe ve İskenderun döneriyle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
Rektör Dereli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında eğitime 3 hafta ara verildiğini hatırlattı.
Uzaktan eğitimin ise bugün itibarıyla başladığını hatırlatan Dereli, şunları kaydetti:
"Derslerin uygulamalı kısımlarının ise ilerleyen dönemlerde yüz yüze eğitimle yapılması planlanmaktadır. Derslerin sınavlarına ilişkin bilgiler, salgın sürecinin gidişatına göre planlanarak ayrıca duyurulacaktır. Sizsiz buraların tadı yok. Sizleri özledik. Okula döndüğünüzde sizleri künefe ve İskenderun döneriyle karşılayacağız."
Yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Rektör Dereli, öğrencilerine evde kalıp dersleri dinlemeleri ve dinlenmeleri tavsiyelerde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : İskenderun, Rektör, Dereli, Güncel

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