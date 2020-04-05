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İskenderun Teknik Üniversitesinde "dezenfektan tüneli" üretildi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma etkisini azaltan "dezenfektan tüneli" üretti.

05.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:16

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma etkisini azaltan "dezenfektan tüneli" üretti.
İSTE Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Eyyuphan Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli 'nin öncülüğünde oluşturulan ekiple projeye başladıklarını söyledi.
Yaklaşık 3 günlük çalışma sonrası "dezenfektan tüneli" yaptıklarını aktaran Yakıncı, şöyle konuştu:
"Üretilen cihaz mevcutlarından farklı. Bu cihaz 70 bara kadar basınç altında çalışıyor. 6 ila 10 nanometre arasında tanecikleri 3 boyutlu olarak püskürtebilen bir sistem yaptık. Dolayısıyla sensörlü bir sistem. Dakikada en fazla bir litre dezenfektan harcayabilen oldukça da ekonomik bir sistem. Tünele giren kişi üzerinde 40-50 nanometre kalınlıkta bir dezenfektanla çıkıyor. Dolayısıyla kişinin üzerinde bir virüs varsa zaten izole edilmiş oluyor."
İlk cihazı üniversite girişine koyduklarını dile getiren Yakıncı, talep doğrultusunda seri üretime başlayacaklarını bildirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesinde ’dezenfektan tüneli’ üretildi

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun, Dereli, Güncel

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İskenderun Teknik Üniversitesinde "dezenfektan tüneli" üretildi
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