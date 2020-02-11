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İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerinden demiryolu ile İskenderun Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar buradan Suriye sınırına naklediliyorlar.

11.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:55İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı
'nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerinden demiryolu ile Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar buradan sınırına naklediliyorlar.
Demiryolu ile Türkiye'nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı'na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilerek tırlara yüklenerek, 12'şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.
Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sevkiyatın yaşandığı garda son hazırlıklarını tamamlayan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.
(Ahmet Seher/İHA)

İskenderun, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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