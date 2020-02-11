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Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor

Türkiye'nin zırhlı birliklerinden demiryoluyla İskenderun Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı araçlar, buradan Suriye sınırına naklediliyor.

11.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:09

'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit olmuştu. Bunun üzerine bölgede alınan önlemler artırıldı. 'nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerden demiryolu ile Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar, buradan Suriye sınırına naklediliyor.

TIRLARA YÜKLENİYOR

Demiryolu ile Türkiye'nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı'na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilip tırlara yüklenerek 12'şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.

HAREKET ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sevkiyatın yaşandığı garda, son hazırlıklarını tamamlayan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurmuştu.

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor

İskenderun, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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