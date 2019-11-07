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İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde 15 bin zeytin fidanı dikilecek.

07.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:30 İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde 15 bin zeytin fidanı dikilecek.
Orman Genel Müdürlüğü İskenderun Orman İşletme Şefliği Müdürü Mehmet Başaran, gazetecilere, fidanların 40 hektar alanda 3 bin 600 öğrenci tarafından dikileceğini söyledi.
Gelir getirici tür kapsamında ağaçların meyve vermeye başlamasıyla kura usulüyle vatandaşlara 49 yıllığına meyvesinden yararlanma hakkı vereceklerini belirten Başaran, bunun orman köylüsünün kalkınmasına da katkı sunacağını dile getirdi.
Başaran, vatandaşları 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kampanyaya destek vermeye davet etti.

Orman Genel Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Arsuz, Güncel

Kaynak: AA

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