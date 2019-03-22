Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su bilinci oluşturmak ve tasarrufu özendirmek amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda sosyal deney düzenledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında "Dünya Su Günü" olarak ilan edilen 22 Mart, dünyanın birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.İSKİ, bugünün anlam ve önemine ilişkin şehrin farklı noktalarında, çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenledi.Su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken etkinlikler ile yaşam kaynağı olan suyun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliklerle canlı yaşamı ve doğal dengenin korunması için büyük önem taşıyan su kaynaklarının bilinçli, duyarlı ve akılcı kullanımının gerekliliği konusunda farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek ve insanları su sevgisi etrafında buluşturmak amaçlandı.Bugüne özel sosyal deneyİSKİ tarafından, su bilinci oluşturmak ve tasarrufu özendirmek amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda bir sosyal deney gerçekleştirildi.Sokak çeşmelerine benzeyen bir sebil kurularak, boşa akan çeşmeye yolcuların müdahale edip etmediği ölçüldü.Sosyal deney ile ilgili hazırlanan video metro, metrobüs, tramvaylarda ve sosyal medya platformlarında yayınlandı.Bilinçli su tüketimine dikkat çekildiAyrıca alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve İSKİ Şube Müdürlüklerinde stantlar kurularak bilinçli su tüketimi ile bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara bilinçli su tüketimi ile ilgili anketler de yapılarak çeşitli hediyeler takdim edildi.İSKİ çalışanları, Terkos Barajı Havzası'nda çevre temizliği yaptıktan sonra, bir araya gelerek İSKİ logosu oluşturdu. Dronlarla çekim yapılan etkinlik için kısa bir video oluşturularak, su havzalarının temiz tutulmasına dikkat çekildi.İSKİ Genel Müdürlüğünde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Su Yönetimi Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesinden konukların katılımıyla "Temel İnsan Hakları Bağlamında Sağlıklı Su Hakkı" konulu panel düzenlendi.Çocukları bilinçli su tüketimi konusunda eğlendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla da "Damlacık Okullarda" tiyatrosu, Kağıthane Aşık Veysel İlkokulunda öğrencilere, Kağıthane Kültür Merkezi'nde ise halka açık olarak sergilendi.İBB Çocuk Meclisinin 900 üyesinin katılımıyla da, İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde İSKİ eğitmenleri tarafından su israfı ile ilgili bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.