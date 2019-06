İSKİ'den İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Kaynak: İHA

İSKİ, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'un tüm suların yüzde 99'u arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmiştir. İstanbul sahillerinin 96 adet yüzme alanının yüzde 90'ında 'Yüzme suyu kalitesine' ulaşılmıştır. İstanbul'da musluklardan akan sular, şehrin her noktasında içilebilir kalitededir" denildi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki atık suların arıtılmasından, Marmara'da denize girilebilirlik oranına, Atık suların geri kazanılmasından suların içilebilir olmasına kadar bir çok konuya yönelik yaptığı konuşmalara ilişkin ilişkin yazılı açıklama yaptı."İstanbul'un tüm suların yüzde 99'u arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmiştir"İSKİ'den yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun İstanbul atık sularının yüzde 90'ından fazlasını arıtılıyormuş. Keşke doğru olsa. İstanbul'un maalesef doğru dürüst, çağdaş bir arıtma sistemi yok. Sorunlu deşarjlardan dolayı Marmara Denizi ölüyor. Tuzla, Ataköy, Haramidere, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerimizde pis koku sorunundan artık insanlarımız İllallah etmiş durumda' iddiasına, "Bunları ifade etmek için ya İstanbul'da yaşamıyor, ya da İstanbul'u hiç bilmiyor olmak gerekiyor. Bugün İstanbul'da, 81 adedi Biyolojik ve İleri Biyolojik, 8 adedi Ön Arıtma olmak üzere tam 89 farklı atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Şehrin birçok farklı yerinde ve hatta bazıları da İstanbul Boğazı'nda bulunan bu dev tesislerin günlük toplam arıtma kapasitesi tam 5 milyon 815 bin metreküptür. Yani İstanbul'da kullanılan tüm suların, yüzde 99'u arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmektedir. Arıtılan bu suların ise yüzde 45'i biyolojik ve ileri biyolojik kriterlerde modern arıtma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Atık suların bu denli arıtılabilmesini sağlayan, 5 bin 461 kilometrekarelik hizmet alanında kullanılan tüm atık suları toplamak üzere inşa edilen dev toplama ağının uzunluğu ise 17 bin kilometrenin üzerindedir. Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği Tuzla - Ataköy - Haramidere - Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde son yıllarda inşa edilmiş 3 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmet vermektedir ve bu 3 tesisin toplam günlük arıtma kapasitesi tam tam 1 milyon 290 bin metreküptür. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye adayının 'doğru dürüst arıtma sistemi yok' diye ifade ettiği ve 5 yıl görev yaptığı Beylikdüzü ilçesinin atık suları dahi 2012 yılında hizmete alınan Ambarlı İleri Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılarak çevreye tamamen zararsız hale getirilmektedir. ve İstanbul'da devam etmekte olan çalışmalar ile sadece 3 yıl sonra biyolojik arıtma oranı yüzde 90'a çıkartılacaktır. Bu doğrultuda; Tuzla 3. Kademe - Baltalimanı ve Yenikapı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin inşası başlamıştır. Eyüpsultan'da Avrupa'nın en büyük Membran Atıksu Arıtma Tesisi ile Silahtarağa - Kadıköy - Demirciköy- Zekeriyaköy ve Uskumruköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nin inşasına kısa süre içerisinde başlanacaktır" ifadelerine yer verildi."İstanbul Sahillerinin 96 adet yüzme alanının yüzde 90'ında 'Yüzme suyu kalitesine' ulaşılmıştır"Açıklamanın devamında İmamoğlu'nun, 'Göreve gelir gelmez, İstanbul Atıksu Yönetimi Eylem Planı'nı hazırlayıp, yürürlüğe sokacağız. İleri düzey biyolojik arıtma merkezlerimizle Marmara Denizi'ni gönül rahatlığıyla yüzülebilir, temiz bir deniz haline getireceğiz. Biyolojik çeşitlilik artacak, Marmara yeniden canlanacak' ifadelerine yönelik, "İstanbul'un atık su master planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yıllar önce hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu sayede; bir zamanlar yanına dahi yaklaşılamayan, 'kurtarılamaz' denen Haliç, yeniden eski günlerine dönmüştür. Bugün Haliç, içerisinde 30'un üzerinde farklı balık türünün yaşadığı üniversitelerce tespit edilmiş olan, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan şehrimizin çok önemli bir değeri olmuştur. Haliç yeniden 'Altın boynuz' ismine yakışır hale getirilmiştir. 1994 yılından önce, yani CHP'nin İstanbul'u yönettiği dönemde sadece 2 adet olan İstanbul'daki atık su arıtma tesisi sayısı 89 adede çıkartılmıştır. İstanbul'da atık suların arıtılma oranı sadece yüzde 9 iken, bugün yüzde 99'a çıkartılmıştır. Biyolojik ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri İstanbul'un birçok noktasında inşa edilmiş, İstanbul'un deniz suyu kalitesi şehrin bir çok noktasında 'Denize girilebilir' kriterlere ulaşmıştır. Dev atık su tünelleri, mikro tüneller ve şebekelerden oluşan 17 bin 500 kilometre uzunluğunda bir ağ ile şehrin altı adeta bir örümcek ağı gibi altyapı ile donatılarak şehrin tüm atık suları toplanmış, deniz suyu kalitesi yükseltilmiştir. Tüm bu çevre yatırımları ile İstanbul Sahillerinin 96 adet yüzme alanının yüzde 90'ında 'Yüzme suyu kalitesine' ulaşılmıştır. Hedef İstanbul Sahillerinin tüm yüzme alanlarında 'Mavi Bayrak' kriterlerine ulaşılmasıdır" cevabı verildi."İSKİ'nin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nde ayda ortalama 756 bin ton (metreküp) geri dönüşüm suyu elde edilmektedir"İmamoğlu'nun 'İstanbul yeniden denizle buluşacak. Aynı zamanda atıkların ve atık suların geri kazanılmasını, potansiyel enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayacağız. Atık Yok Kazanç Var projemizle sıfır atığı teşvik edecek, geri dönüşüm ve paylaşım yöntemleri ile toprağımızı, çevremizi ve suyumuzu koruyacağız' sözlerine ise İSKİ'den yapılan açıklamanın devamında şu şekilde karşılık verildi:"İstanbul'un hali hazırda hizmet vermekte olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde zaten bir çok Geri Dönüşüm Uygulamaları yapılmaktadır. ve hatta 'Sıfır Atık' projesi ile bu sistem daha da ileriye taşınmıştır. Geri Dönüşüm Suyu Elde Ediliyor. İSKİ'nin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nde kurulan sistemler sayesinde ayda ortalama 756 bin ton (metreküp) geri dönüşüm suyu elde edilmektedir. Elde edilen geri dönüşüm suları, sanayi kullanımı - park ve bahçe sulamaları ile itfaiye de yangın söndürme suyu olarak kullanılmakta, şehrimiz için önemli bir kazanım elde edilmektedir. Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde, bu kapasiteyi daha da artıracak membran tesis inşaatları devam etmektedir ve yılsonunda hizmete alınacaktır. Çamurdan ve gazdan enerji elde ediliyor. İstanbul'da atık su arıtma işlemleri sırasında 1 ayda ortalama 36 bin ton (metreküp) çamur ortaya çıkmakta ve bu çamur 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bu çamurdan 1 ayda ortalama 973 bin 462 metreküp biogaz elde edilmektedir. Elde edilen gaz ise arıtma tesislerinin enerji ihtiyacında, oluşan kuru çamur ise çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılıyor. Bu yakıtın kalitesi ise linyit kömürün kalitesine yakın değerlerdedir. Ayrıca ; Güneş Enerjisi İSKİ'ye ait su depoları, bina çatıları, göl yüzeyi ve uygun araziler üzerine 'Güneş Enerjisi Santralleri' kurulmakta ve güneş enerjisi elde edilmektedir. Türkiye'de ilk kez kullanılan yüzer sistem güneş panelleriyle Büyükçekmece Gölü üzerinde 250 Kilowatt gücündeki 'Yüzer Güneş Enerjisi Santrali' kurulmuştur. Baraj Havzalarındaki hava koridorlarından ve Terkos Barajı'ndan rüzgar enerjisi elde edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 189 km uzunluğundaki Melen İsale Hattı'nın yapılaşmaya kapalı olan alanlarından 'Rüzgar ve Güneş Enerjisi' elde etmek için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir.""İstanbul'da musluklardan akan sular, şehrin her noktasında içilebilir kalitededir"Açıklamanın sonunda İmamoğlu'nun, '5 yıl içerisinde İstanbullular musluktan tertemiz su içebilecek. İSKİ, bugün bunun mümkün olduğunu iddia ediyor. Peki ben de buradan soruyorum sizlere. Hanginiz bugün suyu musluktan içiyor, diğer Avrupa'nın büyük kentlerinde olduğu gibi? Biz, bunu başaracağız ve 4 kişilik bir ailenin haftada iki damacana su tükettiğini varsayarsak, yıllık yaklaşık 1000 lira tasarruf etmesini sağlayacağız' sözlerine ise, "İstanbul'da musluklardan akan sular, köyler dahil olmak üzere şehrin her noktasında içilebilir kalitededir. ve suyun içilebilir kalitede olduğu Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, ABD Çevre Koruma Ajansı ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nca tasdik edilmiş ve onaylanmıştır. Tüm bunlara rağmen, İSKİ'nin uluslararası akredite (onaylı) laboratuvarlarında şehrin su kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir ve www.iski.gov.tr adresli web sitesinden yayınlanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin su kalitesinin estetik parametrelerini daha da iyileştirmek ve kaynak suyu lezzetine yaklaştırmak için de bir dizi Ar-Ge çalışmasını yürütmektedir. İstanbulluların musluk suyunu, içme suyu olarak tercih etmeme durumu ancak ve ancak 1990'lı yıllarda İstanbul'da yaşanan büyük su krizinin yarattığı psikoloji ile izah edilebilir. Zira o günlerde İstanbul'da uzun süreler susuzluk yaşanıyor, sular aktığında ise korkunç derecede pis ve kirli olarak akmakta idi. İstanbul bugün dünya metropolleri arasında musluklarından kesintisiz olarak 'içilebilir' kalitede su aktığı ender metropol kentlerden birisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ve geçirmekte olduğu yatırımlar ile 1990'lı yıllarda İstanbul'un geçmişinde adeta kara bir leke olan susuzluk sorununu tamamen ortadan kaldırmış, denizlere - derelere - göllere - Haliç'e ve barajlara atık su karışma kabusunu sona erdirmiştir. Bugün devam etmekte olan 34 farklı yatırım projeleri ile İstanbul kısa sürede gerek çevre koruma, gerek geri dönüşüm ve gerekse yeni su kaynakları noktasında 'Daha da güzel' günlere kavuşacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL