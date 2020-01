İski'den tankerle su dağıtım ihalesi

İSKİ, içme suyu şebekesi olmayan bölgelere tankerlerle su dağıtmak için her yıl ihale düzenliyor. 2020 yılı için tankerle içme suyu taşıma ve dağıtım ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak. Maltepe'de bulunan bir mahalle de yıllardır susuzluk çilesi çekiyor. Mahalleli ortak kullandıkları su depolarına tankerlerle su çekerek ihtiyaçlarını giderebiliyor.

İHALE DÜZENLENECEK

İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaktan sorumlu kuruluşu İSKİ, bu yıl da tankerle içme suyu dağıtımı için ihale açtı. 15 tankerle yapılacak olan su dağıtım ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak.

İSKİ, 2020 yılı için tankerle içme suyu dağıtım işi için ilk ihaleyi, 2 Aralık 2019 tarihinde düzenlemiş ancak ihaleye, geçerli teklif veren istekli çıkmaması üzerine ihale 10 Aralık 2019 tarihinde iptal edilmişti.

İSKİ'nin 'Tankerle İçmesuyu Taşıma ve Dağıtım İşi" ihalesinin şartnamesinde, işin konu ve kapsamı şöyle tanımlandı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülki sınırları içerisinde içme suyu şebekesi bulunmayan yerleşim bölgelerine, zorunluluk gereği su kesintisi olabilecek köyler, yerleşim birimleri, askeri birlik, hastane gibi yerler ile gerekli görüldüğü hallerde İstanbul ili dışındaki illere veyahut yerleşim birimlerine kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tankerle İdare'nin su alma noktalarından içme suyunun naklinin yapılması ve dağıtılması işine ait hususları içerir"

Tankerlere araç takip cihazı takılacak

İSKİ, hazırladığı teknik şartnamede içme suyu dağıtımı yapacak tankerler için kriterler belirledi. Teknik şartnamede yer alan kriter ve şartlardan bazıları şöyle:

Araçlar her türlü şartta su verecek olup, bu amaçla gerekli olan tüm alet ile cihazları bulundurmak zorundadır.

İdarenin belirleyeceği yerlerde gece ve gündüz olmak üzere tankerler en fazla 16 saat çalıştırılacaktır. Ancak İdarenin talebi halinde tankerlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilecektir.

Tankerlerde; halkın su doldurabileceği, aracın arka tarafında bulunması gerekli çoklu su dağıtım muslukları (en az 6 adet) olacaktır.

Tankerler ihale dokümanında verilen İSKİ kurumsal kılavuzuna uygun olarak kaplanacaktır.

Tankerler, ihale dokümanında miktarı, kroki ve mahal bilgileri belirtilen, İdare'ye ait su dolum ağızlarının bulunduğu yerden içme suyunu alıp İstanbul il sınırları içinde hizmet kapsamının her yerine taşıyacaklar ve bu şartnamenin ekinde bulunan formları göre dağıtım yapacaklardır.

Bu hizmetin karşılığı olarak kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde su bedeli alınmayacaktır. Su hizmeti götürülen kişi ya da kurumlar İdare abonesi ise yüklenici; köylerden ve gecekondu bölgelerinde muhtar veya ihtiyar heyetinden birinden; hastane, askeri birlik gibi yerlerde ise idari görevlilerinden suyun verildiğine dair formatı belirli tutanağa kontrol teşkilatı ile birlikte imza atacaktır.

İdare'ye hizmet veren araçların, uydu takip sistemi sayesinde on-line olarak takip edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasıdır. Kurulacak sistemin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmak açısından İdare'nin mevcut filo yönetim yazılımlarına da entegre bir şekilde çalışacaktır. Kurulacak sistem ile araçların ve araç sürücülerinin en iyi şekilde yönlendirilmesi ve kontrollerin arttırılması amaçlanmaktadır. Sistem araçlara tesis edilecek cihazların GPS uydularından ve cihaza bağlı sensörlerden aldığı verileri GPS/GPRS üzerinden sunucu bilgisayarlara aktarması mantığı ile çalışacaktır."

MAHALLE SAKİNLERİNİN YILLAR SÜREN SUSUZLUKLA MÜCADELESİ

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kuyular Düzlüğü Mevkii'nde yaşayan vatandaşlar yıllardır susuzlukla mücadele ediyor. Yaklaşık 150 hanenin bulunduğu mahallenin sakinleri, belirli günlerde gelen tankerlerle ortaklaşa kullandıkları depolara su dolduruyor. Depodan gelen

suyla ihtiyaçlarını gideren mahalle sakinleri çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanamıyor. Çamaşırlarını ellerinde yıkayan vatandaşlar bir an önce mahallelerine su getirilmesini istiyor.

'30 SENEDİR BURADA SU YOK"

Elektriklerinin olduğunu ancak sularının olmadığını belirten mahalle sakini Şeker Yeşer, '3 senedir burada oturuyorum. 20 yıldan az da oğlum oturuyordu. O da susuzluğun yüzünden buradan gitti. Su ihtiyacımızı kuyudan çekerek, tankerden alarak gideriyoruz. Öyle idare ediyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Su bekliyoruz, kanalizasyonumuzu bekliyoruz. Suyumuzu verseler, onları bekliyoruz" dedi.

Susuzluklarını kuyulardan giderdiğini söyleyen Şahime Çağlar, '29 senedir ben buradayım, gerçekten kuyulardan içiyoruz. O da yağmur suyuyla şimdi doldu. Sobanın üzerinde kaynatıp öyle içiyoruz. Tanker çağırıyoruz ayda bir, on beş günde bir tanker geliyor. Böyle sırasıyla mahalleden yetişen alıyor yetişemeyen avcunu yalıyor, susuz kalıyor. İçme suyumuzu hazır su alıyoruz. Tankerden kuyudan aldığımızı da kaynatıp içiyoruz. Altyapımız yok, doğalgazımız yok. 29 yıldır buradayım. Daha burada doğal gazlı fazla ev yoktu. 30 senedir burada su yok. İSKİ'ye müracaat ettik, doğalgaza, alt yapıya müracaat ettik. Belgelerimiz elimizde, hiçbir cevap da gelmedi maalesef bekliyoruz. Şimdi su almaya gideceğiz bulabilirsek" diye konuştu.

'ÇOĞU KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI."

Mahalle sakini Ebru Mollamahmutoğlu ise 20 yıldır burada oturduğunu belirterek, 'Suyumuz yok. Musluk akıyor ama bu kadar da aksa buna da razıyız. Bu depodan gelen suyumuz, yetkililerden yardım istiyoruz. Suyumuz aksın, bu kadar aksa buna da razıyız ama onu da bulamıyoruz. Ayrıca kanalizasyonumuz, alt yapımız yok. Evlerimizin bahçelerinde fosseptik kuyularımız var. Hem tehlike hastalık üretiyor bunlar bize. Çoğu kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suyumuz da yok, bahçede bu pislik olduğu için. Bunların da çözülmesini istiyoruz. Önemli olan alt yapı ve su. Biz doğal gazı da bir kenara bıraktık. Bunların olmasını, düzelmesini istiyoruz" dedi.

Yüksel Taşkın, bazı mahalle sakinlerinin ortak kullandığı su deposuyla ilgili 'Tankerlerden su alıyoruz depoya dolduruyoruz. Oradan da 15 kişiye bölüyoruz. Herkes oradan su alıyor. Ortaklaşa 15 kişi ondan sonra herkes parasını eşit olarak veriyor. Depoyu tankerden dolduruyoruz suyumuz olmadığı için. Soğuktan dışarı çıkamadığımız için böyle 15 eve bölüyoruz. Ödeyenler var ödemeyenler de var" şeklinde konuştu.

"SU VEREMEYİZ, YATIRIM YAPAMAYIZ DEDİLER."

Başıbüyük Mahallesi muhtarı Ayhan Karpuz ise, 'Bu mahallede uzun yıllar su yok doğru. Ancak dışarıdan genelde görünen şu, hazine yerine ev yapmışlar, su istiyorlar. Öyle değil, bu bölgenin yüzde 50'si tapulu, yüzde 50'si hazine. Tamamı hazine değil. Burada tapulu olan arkadaşlarımız da tapusuz olan arkadaşlarımız da mağdur. Ben bu bölgeyi çok iyi tanırım yaş itibariyle 50 senedir bu bölgedeyim. Burada 50 senelik konutlar var. ve dedelerinden kişilere kalmış yerlerdir. 50 senedir her sene yazışmamıza istinaden burada kadastrol yol olmadığı için buradaki vatandaşlarımıza su verilemeyeceğini kendileri bize iletmişlerdir. Konum itibariyle hem burada ikamet eden vatandaşlar bizzat kendileri hem de biz muhtarlık olarak müracaat ettik. Müracaatımızın sonucunda bize gelen cevap yol olmadığından buraya su veremeyiz, yatırım yapamayız" dedi.

Kaynak: DHA