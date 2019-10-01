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İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi

Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

01.10.2019 16:35

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesinde 16 saatlik su kesintisi yapılacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

5 MAHALLEYE SU VERİLMEYECEK

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.

İSKİ'den yapılan açıkmada şu ifadeler kullanıldı: "Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İstanbullulara önemle duyurulur. "

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İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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