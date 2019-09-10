İski genel müdürlüğü'ne atama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Ağustos'ta, İSKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Fatih Turan'ın yerine, çevre mühendisi Raif Mermutlu'yu atadı.Raif Mermutlu, 1961 yılında Elazığ'da doğdu. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Mermutlu, 1983'te İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev alan Mermutlu, 1994'te İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. İSKİ'nin çeşitli kademelerinde görev alan Raif Mermutlu, son olarak genel müdür yardımcılığı yaptığı sırada kendi isteğiyle 2010 yılında emekli olmuştu.