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İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı

Üsküdar'da İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları bulundu. Tarihi eser çıkan yerde çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor.

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:02İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı

Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmasında tarihi eser kalıntılar bulundu.

Osmanlı dönemi mimarisine ait dükkan, konut gibi yapılar bulunan kazılar sonrası İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

BULUNTULARLA ARKEOLOJİ MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLENİYOR

İSKİ'nin çalışmalarının yine aynı müdürlük denetiminde devam ettiği öğrenilirken, kazı yeri kameralarca kaydedildi.

Tarihi eser çıkan yerde çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor.


İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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