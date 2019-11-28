İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı

Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmasında tarihi eser kalıntılar bulundu.
Osmanlı dönemi mimarisine ait dükkan, konut gibi yapılar bulunan kazılar sonrası İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.
BULUNTULARLA ARKEOLOJİ MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLENİYOR
İSKİ'nin çalışmalarının yine aynı müdürlük denetiminde devam ettiği öğrenilirken, kazı yeri kameralarca kaydedildi.
Tarihi eser çıkan yerde çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor.