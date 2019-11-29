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İSKİ kazısında tarihi eser çıktı

İSKİ kazısında tarihi eser çıktı Üsküdar'daki İSKİ çalışması İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyorİSTANBUL - Üsküdar'da İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları çıktı.

29.11.2019 01:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:08
İSKİ kazısında tarihi eser çıktı
'daki İSKİ çalışması İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor
İSTANBUL - Üsküdar'da İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları çıktı. Tarihi eser çıkan yerde çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor.
Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu. Osmanlı dönemi mimarisine ait dükkan, konut gibi yapılar bulunan kazılar sonrası İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. İSKİ'nin çalışmalarının yine aynı müdürlük denetiminde devam ettiği öğrenilirken, kazı yeri kameralarca kaydedildi.
İSKİ kazısında tarihi eser çıktı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Üsküdar, Genel

Kaynak: İHA


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