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İSKİ, kentte yoğunluğun azaldığı günlerde çalışmalarını hızlandırdı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kentte trafiğin azalmasını fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırdı.

12.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:30
İSKİ, kentte yoğunluğun azaldığı günlerde çalışmalarını hızlandırdı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kentte trafiğin azalmasını fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin ilk etapta 44 noktada başlatacağı çalışmalar sayesinde, kentte birçok sorunun çözüleceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, ana arterlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında boş olmasının İSKİ yatırımları açısından avantaj olduğunu ve bu çerçevede İstanbul'un birçok merkezi noktasında önemli altyapı çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Mermutlu, çalışmalar tamamlandığında, yıllardır yoğun araç ve yaya trafiği sebebiyle çözülemeyen birçok sorunun da çözülmüş olacağını aktardı.
İstanbul genelinde ilk etapta 44 noktada yatırımların başlatıldığı bilgisini veren Mermutlu, şunları kaydetti:
"Kazı için gerekli ruhsat müracaatlarımızı yaptık, bazı noktalarda çalışmalarımıza başladık. Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, Üsküdar , Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Pendik gibi ilçelerimizin ana arterlerinde önemli içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları yapacağız. Bunlardan birisi, Üsküdar Çavuşdere Yağmursuyu Tüneli ve Kolektör Bağlantısı. Bu bölgede toplam 27 km uzunluğunda atık su ve yağmur suyu hattı ile tünel inşa ediyoruz. Üsküdar Ahmediye Meydanı'nda 3,5 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde bir yağmur suyu hattı inşa ediyoruz. Toplam uzunluğu 75 metre olacak bu hat ile Üsküdar bölgesinin tüm yağmur sularını geçen ay yapımı tamamlanan Çavuşdere Tüneli'ne aktaracağız. Böylece Üsküdar Meydanı'nda oluşan su baskınları son bulacak."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Üsküdar, Güncel
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