İSKİ'NİN BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜZLERCE ARAÇ

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

31.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:36
EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti. İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hizmet fazlası araç olduğunu iddia ettiği ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçların İBB'nin hizmet araçları olduğu ortaya çıkmıştı. Yenikapı Miting Alanı'ndaki görüntülerin benzeri İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çekildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sıra halinde dizilen araçların yeni alınıp alınmadığı merak ediliyor. İSKİ'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığı ifade ediliyor. İSKİ'nin bahçesindeki çok sayıda araç havadan da görüntülendi. İSKİ'den yapılan açıklamada ise Mevcut 750 adet aracın kullanım süresi 31052020 tarihinde sona ermektedir denildi. Açıklamada, 1 Haziran itibariyle yeni araçlar hizmete alınacak ve eski araçlar yükleniciye iade edilecektir ifadesi yer aldı. İSKİ’NİN BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜZLERCE ARAÇ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Haber

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