İSKİ'ye "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" Belgesi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:20

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), iş dünyasının en prestijli ödüllerinden olan "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" belgesine layık görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile TÜSİAD iş birliğinde "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla 27. Kalite Kongresi düzenlendi.Kongrede, dünyada 30 binden fazla kuruluşun yönetim modeli olarak benimsediği Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli'nin kriterleri doğrultusunda verilen "Türkiye Mükemmellik Ödülleri", sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, kurumsal çalışmaları sayesinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'nin sahibi oldu.Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 13-14 Kasım'da düzenlenen kongreye iş, bilim, sanat, akademi ve medya dünyasından 3 bine yakın kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Çalışmalarını EFQM Mükemmellik Modeli'ni benimseyerek yürüten kurum ve kuruluşlar; liderlik, strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar dahil 9 ana kriter üzerinden değerlendirildi.Kurum ve kuruluşlar başarılarına göre "Mükemmellikte Yetkinlik 2 Yıldız Belgesi", "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi", "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi" ve "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ile ödüllendirildi.Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda İSKİ, en yüksek dereceli sertifika olan "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi"ne layık görüldü.