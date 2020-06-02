İSKİ'YE TEPKİ GÖSTEREN CHP'Lİ ÜYE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen 258 TL'lik faturaya ilişkin sosyal medyada tepki gösterdi.

02.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:52
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen 258 TL'lik faturaya ilişkin sosyal medyada tepki gösterdi. Tepkinin basında yer alması üzerine Yürek, bugün partisi tarafından ilçe binasına çağrıldı.
İSKİ'YE AĞIR ELEŞTİRİ
Sultangazi Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 258 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Yürek, '3 aydır oturmadığım daireye 259 TL fatura göndermiş. İSKİ yetkilileri ile yapmış olduğum görüşmede bana 'pandemi' sürecini bahane gösterdiler. Sizin bu yaptığınız ne insanlığa, ne de başka bir şeye sığar" ifadelerine yer verdi.
'İHRAÇ EDİLİR MİYİM' BİLMİYORUM"
CHP'li Yürek'in 'yüksek fatura' tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Yürek, parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrıldı. İlçe binasına gelen Yürek, 'Biz halk tarafından seçilmişiz meclis üyeleriyiz. Bu İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ için de geçerli. Halka kimse zulüm etmesin. Kimse halkın cebindeki parayı zorla çıkarmaya çalışmasın. Biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Faturanın yüksekliği önemli değil. Ama yapılan işlem hoş bir işlem değil. Evde değiliz, oturmadığımız eve su faturası gönderiliyor. Ben bunu dile getirmek istedim. İnsanlara böyle yapmasınlar. Yazık. Parti yöneticilerim insanlara beni toplantıya çağırdı. Şimdi kendileri ile görüşmeye geldim. İhraç edilmeme yönelik bir gelişme olur mu' Bilmiyorum. Ben partimi seviyorum, görüşeceğiz" dedi. İSKİ’YE TEPKİ GÖSTEREN CHP’Lİ ÜYE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Sultangazi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD’deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları ’Çince’ paylaşımla uyardı Haber
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haberler››Güncel››İSKİ'YE TEPKİ GÖSTEREN CHP'Lİ ÜYE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı - Haber 14:47: Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı - Haber 14:47: Batman Üniversitesi'nde işçi alımı için kura çekimi - Haber 14:47: Nevşehir'de gasp iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haber 14:46: Almanya'daki gurbetçiler 72 gün sonra dönercilere akın etti - Haber 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 14:24: 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti - Haber 13:18: Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı - Haberler 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 11:19: ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı - Haberler