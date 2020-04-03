Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İskilip Belediyesi "Korona virüs"ün defi için kurban kesti

İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının defi için kurban kesti.

03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:46
İskilip Belediyesi
İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının defi için kurban kesti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ülkemizin Koronavirüs salgınından biran önce kurtulmak ve ilçenin virüsten uzak kalması için kurban kestirdiklerini söyledi.

Başkan Sülük, "Yüce Allah'tan niyazımız bu hastalığı tez zamanda yok etsin. Cenab-ı Allah bu beladan ilçemizi, ülkemizi ve tüm insanlığı korusun"dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Sülük, İskilip, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İskilip Belediyesi 'Korona virüs'ün defi için kurban kesti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Yunanistan’da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCE SAHİLE AKIN ETTİLER... ZABITA EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI - Haber 18:47: Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi - Haber 18:46: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu... - Haber 18:45: Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler... zabıta ekipleri uzaklaştırdı - Haber 18:44: Ağrılı Yiğit, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber