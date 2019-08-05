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İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyor

İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyorÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

05.08.2019 16:27
İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyor
İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyor
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.
İlçeye bağlı Sorkun köyünde dün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında 7 ev kül olmuştu. Yangının ardından köyde soğutma çalışmaları devam ederken İskilip Belediyesi ve İl Özel idaresi'ne ait iş makineleri tarafından yanan evlerin enkazları kaldırılırken bazı vatandaşların yanan evlerde eşyalarını aradığı gözlendi. Köyde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da hasar tespit çalışması başlatıldı.

İskilip, Sorkun, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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