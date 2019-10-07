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İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef olduÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.

07.10.2019 15:25
İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarmayı arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 9 ev kül oldu ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

İskilip, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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