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İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndüÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.

07.10.2019 09:15
İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısasürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarmayı arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 9 ev ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü

İskilip, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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