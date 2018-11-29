İskilip'te dağdan kopan kaya parçaları faciaya neden oluyordu

İskilip
'te dağdan kopan kaya parçaları faciaya neden oluyorduKopan kaya parçaları evlerin yatak odası ve tuvaletine düştü
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'un İskilip ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kopan kayalar bir evin yatak odasına, başka bir evinde tuvaletine düştü. Olay, Hacı Piri mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde İskilip'te etkili olan yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle Koçkayası mevkiinde kopan büyük kaya parçaları Veli Kaya
ve Arif Arslan
'a ait evlerin üzerine düştü. Bir evin yatak odasına başka bir evin ise tuvaletine düşen kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.
Çorum,İskilip
29 Kasım 2018 Perşembe 08:54