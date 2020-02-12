Haberler » Güncel » İskilip'te 'Hoşgeldin bebek' uygulaması hayata geçti - Haber

İskilip'te "Hoşgeldin bebek" uygulaması hayata geçti

İskilip Belediyesi'nin yeni doğan bebeklere yönelik başlattığı "hoş geldin Bebek" uygulaması hayata geçti.

12.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:42İskilip'te

Belediyesi'nin yeni doğan bebeklere yönelik başlattığı "hoş geldin " uygulaması hayata geçti.


Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek çantası İskilip Belediyesi tarafından hazırlanarak hediye ediliyor. Hediye çantasında, bebek bezi, pişik kremi, şampuan, biberon, emzik, ıslak mendil, bebek battaniyesi, pudra ve bebek çantası bulunuyor.


Sosyal belediyecilikte sınır tanımadıklarını dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "İlçemizde yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi belediyemizden. Yeni başlatmış olduğumuz " Hoş Geldin Bebek" projesinin hayırlı uğurlu olmasını diler, vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı nesiller yetişmesini yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi.


Aileler ise, belediyenin bu hizmetinden son derece memnun olduklarını belirterek, hediyeler için İskilip Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - ÇORUM


Ali Sülük, İskilip, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:42:40