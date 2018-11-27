İskilip'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çorum
'un İskilip
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 155'i arayan bir kişi, İskilip Adliyesi yakınlarında iki otomobilde bulunan şahısların birbirlerine silahla ateş açtığını ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olay sırasında gözüne bir cisim çarpan S.D. ise yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla havaya ateş açılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis
ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekler sanayi bölgesinde şahısların sakladıkları yerde ele geçirildi. Haklarında hazırlanan soruşturma evrakıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.C.Ş., Y.C., M.B. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM