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İskilip'te yangın

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde çıkan yangında 1 ev kül oldu.

10.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:42İskilip'te yangın
'un ilçesine bağlı köyünde çıkan yangında 1 ev kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ş. ait boş evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda ev tamamen yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Karaburun, İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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