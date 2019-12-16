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İskilip'te yangın

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı.

16.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:56İskilip'te yangın
'un ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi alevlerin ahır ve evlere sıçramasını önledi.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbey köyünde Ali Rıza Şanan'a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip ve Çorum'dan itafiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesiyle yangın yan tarafta bulunan ahır ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 10 torba gübre ve 10 torba tohum zarar gördü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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