Haberler » Güncel » İskilipli Atıf Hoca kabri başında anıldı - Haber

İskilipli Atıf Hoca kabri başında anıldı

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

15.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:01İskilipli Atıf Hoca kabri başında anıldı
İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında 'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmet Atıf Efendi" sempozyumu kapsamında Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hak-İş Onursal Başkanı ve eski Çorum milletvekili Salim Uslu, eski milletvekili ve Yazar Dr. Mehmet Sılay, İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül katıldı. Anma programının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, İskilipli Alimler Müzesi'ni gezdi. - ÇORUM

İskilipli Atıf Hoca, İskilip, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:41:16