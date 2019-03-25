İskilipli Atıf Hoca'yı Anlatıyor

KELEBEKLER SONSUZA UÇAR FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI
Film gösteriminde hazır bulunan Mesut Uçakan'la söyleşi programı da düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak "Kelebekler Sonsuza Uçar" film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan, seyircilerle söyleşide bulundu. Mesut Uçakan, filmin Türk Sinema Tarihinde köşe taşı olmuş bir film olduğunu belirti.
Mesut Uçakan, dinleyici sorularını da cevaplandırdı. Uçakan, program sonunda şiir kitabını da imzaladı.
Yönetmen, Mesut Uçakan, Güncel
Kaynak: Bültenler