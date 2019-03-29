Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen metruk binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ALT KATI DEPO OLARAK KULLANILIYORDU

Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayıcılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar. Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''

Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Kaynak: AA