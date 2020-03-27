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İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İskoç çiftten detaylar Çiftin malzeme satın almasından detaylar Çiftin malzemeleri dağıtması Çiftin açıklamaları FALKİRK - İskoçya'nın Falkkirk eyaletine bağlı Stenhousemir kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Asiyah Javed, kocası Jawad Javed birlikte işlettiği markette...

27.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:50
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İskoç çiftten detaylar
Çiftin malzeme satın almasından detaylar
Çiftin malzemeleri dağıtması
Çiftin açıklamaları
FALKİRK - İskoçya'nın Falkkirk eyaletine bağlı Stenhousemir kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Asiyah Javed, kocası Jawad Javed birlikte işlettiği markette hazırladıkları maske ve dezenfektandan oluşan hijyen paketlerini COVİD-19'dan korunmaları amacıyla civardaki yaşlı ve düşkünlere ücretsiz olarak dağıtıyor. İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı

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Haberler ›› Güncel ››İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı - Haberler

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