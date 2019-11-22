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İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!

İskoçyalı Colin Weir, şans oyununundan kazandığı parayla İskoçya Championship'te yer alan Partick Thistle takımını satın aldı.

22.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:51İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!

İskoçya'da tarihi bir olay gerçekleşti. ESPN'de yer alan habere göre İskoç taraftar Colin Weir, lotodan kazandığı parayla İskoçya Championship'te yer alan Partick Thistle kulübünü satın aldı. Partick Thistle'e uzun yıllardır yatırım yapan 71 yaşındaki taraftar, 161 milyon sterlinlik parasının ilk olarak 2.5 milyon sterlinini kulübe bağışladı. Ardından ise kulübün tamamını devraldı.

HİSSELERİ TARAFTAR DERNEKLERİNE DEVREDECEK

Colin Weir bir ilke daha imza atarak kulübün yüzde 55'lik hissesini de taraftar derneklerine devretmeyi hedefliyor. Daha önce kulübün tesislerine de katkı yapan Weir, resmi bir açıklamayla satın alma işlemlerini doğruladı.

(Skorer)


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