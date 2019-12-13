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İskoç Ulusal Partisi lideri Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumuna izin verilmeli

SNP'nin İskoç Parlamentosu'nda 59 sandalyenin 55'ini almasıyla Nicola Sturgeon "Artık İskoç halkına gelecekleri ile ilgili bir seçim yapma hakkını sağlama görevimiz var. İskoçya bir Boris Johnson hükümetine mahkum olmamalı ve iradesi dışında Avrupa'dan çıkarılmamalı" şeklinde konuştu.

13.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:01İskoç Ulusal Partisi lideri Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumuna izin verilmeli
İskoç Ulusal Partisi (SNP) Lideri Nicola Sturgeon perşembe günü gerçekleşen erken genel seçimlerde Brexit taraftarı milliyetçi muhafazakar oyların mecliste gerekli çoğunluğu elde etmesi sonrası cuma sabahı yaptığı açıklamada "İskoçya'nın ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmasına müsaade edilmeli" dedi.

SNP'nin İskoç Parlamentosu'nda 59 sandalyenin 55'ini almasıyla Sturgeon Skynews kanalına "Artık İskoç halkına gelecekleri ile ilgili bir seçim yapma hakkını sağlama görevimiz var. İskoçya bir Boris Johnson hükümetine mahkum olmamalı ve iradesi dışında 'dan çıkarılmamalı" şeklinde konuştu.
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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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