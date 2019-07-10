10.07.2019 12:46
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İskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi

İskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi

Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

Farklı lezzetinin yanı sıra zehirli balık türleri arasında yer alan iskorpit balığı avcılığı, geçmiş yıllara oranla bereketli geçiyor. Sinop'ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, iskorpitin kıyı balıkçılarınca avlanmaya devam edildiğini söyledi. İskorpitin zehirli balık türleri arasında yer aldığını, bu nedenle tezgaha gelişinin kolay olmadığını anlatan Gündoğdu, "İskorpit sezonumuz genelde nisan ayının ortası gibi başlıyor. Daha sonra temmuz ayının sonlarına doğru sona eriyor. Şu an 45 TL civarında et olarak satıyoruz. Denizin en temiz en faydalı balıkları arasındadır. Kayaları yontarak, kayaları yiyerek beslenen bir balıktır. Dışı çok çirkin ama içi çok lezzetli bir balıktır" dedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Karadeniz, Gündoğdu, Sinop, Ekonomi

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