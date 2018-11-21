İşkur, 11 Engelli ve Hükümlünün Projesini Destekleyecek

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Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Ali Şahan
, engelli ve hükümlü personel çalıştırmayan iş yerlerine uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelirle, 11 engelli ve hükümlünün iş kurma projesinin destekleneceğini açıkladı.
Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki 11 engelli veya hükümlü bireyin, kendi işlerini kurmak için hazırladıkları proje ile İŞKUR
İl Müdürlüğüne başvurduğunu bildirdi.
Yapılan değerlendirmenin ardından projelerin kabul edildiğini ifade eden Şahan, toplam bütçesi 541 bin 280 lira olan 11 projeye 419 bin 719 lira hibe desteği sağlayacaklarını kaydetti.
2019 yılında da desteklerin devam edeceğinin altını çizen Şahan, şunları kaydetti:
"İşini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın başvuruları, internet sitemizde yayınlanan 2019/1 'Başvuru Rehberi' doğrultusunda alınacak. Proje kapsamında en fazla 50 bin lira kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca il müdürlüğünce takibi yapılacak. Üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecek. www.iskur.gov.tr internet adresi 'duyurular' bölümünde yayınlanan 'Başvuru Rehberi ve Formuna' göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek."
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:55