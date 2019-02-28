İşkur Bilgi İşlem Daire Başkanı Kaya: "İş Gücü Piyasasında 28 Milyon Aktif Çalışan Var"

Kaynak: İHA

İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Türkiye'de işgücü piyasasında 28 milyon aktif çalışanın bulunduğunu, İŞKUR olarak 2018 yılında 1 milyon 240 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdiklerini söyledi.İŞKUR tarafından Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu'nda Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle "İŞKUR Kampüste-Üniversite Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İŞKUR Trabzon İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte konuşan İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, İŞKUR olarak 2018 yılında 1 milyon 240 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdiklerini belirterek "2018 yılında 1 milyon 240 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdik. İşe yerleştirme oranlarımız üniversite mezunu yüzde 20. Yani 204 bin civarında işe yerleştirmemiz var. Gerisi tamamen özel sektörde. İş gücü piyasasında 28 milyon aktif çalışan var. Neden üniversite öğrencilerine yönelik böyle programları düzenliyoruz? Son sınıf öğrencileri mezun olduğu zaman en çok iş gücü piyasasına girdiklerinde iş bulamıyorlar. Özel sektöründe aradığı nitelikte iş gücüne de ulaşamıyoruz ve gençler yakınıyor. İşsizlik Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da en büyük sorunu" diye konuştu." Günümüzde işsizliğin en büyük nedenlerinden biri de deneyim eksikliğidir"İŞKUR Trabzon İl Müdür Vekili İbrahim Büyük ise günümüzde işsizliğin en büyük nedenlerinden birinin deneyim eksikliği olduğunu ifade etti. Büyük "Türkiye genelinde temel işgücü göstergelerine bakıldığında yüksekokul ve fakülte mezunu olanların işgücüne katılım oranının yüzde 80.2, istihdam oranının da yüzde 70.1 olduğu görülmektedir. 2002 yılında İŞKUR'un toplam işe yerleştirme sayıları içinde yükseköğretim mezunlarının payı yüzde 1.8 iken 2018 yılında bu oran yüzde 17'ye yükseldi. Günümüzde işsizliğin en büyük nedenlerinden biri de deneyim eksikliğidir. İŞKUR olarak bizler bu deneyim eksikliğini gidermek, gençlerimizin daha kısa zaman aralığında işe girmelerini sağlamak için başta işbaşı eğitim programları olmak üzere çeşitli programlar uyguluyoruz. Bu programlar sayesinde, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulmayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler" dedi.Üç oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumunda, Trabzon İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Emel Şahinler "iş arama becerileri" konusunda, Ferrero İnsan Kaynakları Uzmanı Emine Karakoç ise "Role Playing -Mülakat Simülasyonu" konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. - TRABZON