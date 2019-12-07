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İŞKUR'dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine katılım belgesi

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen, "Bu Kulüpte İş Var" eğitimlerine katılan öğrenci kulüpleri üyelerine, 6 Aralık Cuma günü Şener Şen Kültür salonunda düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi.

07.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:22İŞKUR'dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine katılım belgesi
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen, "Bu Kulüpte İş Var" eğitimlerine katılan öğrenci kulüpleri üyelerine, 6 Cuma günü Şener Şen Kültür salonunda düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi.

Protokol çerçevesinde; iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili gibi konularda eğitim alan öğrenciler, eğitimleri başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazandılar. Belgeleri, öğrenci kulüplerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Engin Bayraktar verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Aralık, İŞKUR, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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