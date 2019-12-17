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İŞKUR'dan Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.

17.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:52İŞKUR'dan Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.

Akkoyun, ziyarette yaptığı açıklamada, 2019 istihdam seferberliği kapsamında 7 bin 55 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Ocak-kasım döneminde 125 engelliye iş imkanı sağlandığını ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:
"İş gücü yetiştirme kursları kapsamında 982 kurs ve programa 6 bin 295 kişi katılarak sertifika ve belgelerini aldı. Girişimcilik eğitimi kapsamında düzenlenen 22 programa 575 kursiyer katılarak girişimcilik sertifika sahibi oldular. Bunlardan bir kısmı aldıkları belgeler ile iş yeri açarak hem iş sahibi oldular hem de istihdama katkı sağladılar. 2019 yılının ilk 11 ayında 'Alo 170' işçi şikayet ve istek hatlı üzerinden gelen 958 şikayet ve istek dilekçesi incelenerek gerekli işlemler yapıldı."
CGC Başkanı Ali Cihangir de İŞKUR'un çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Osmaniye, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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