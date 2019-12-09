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İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde Meslek Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

09.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:07İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, ilçesinde Meslek Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci katılım gösterdiği etkinliğimizde Hakim Muhammed Fatih Kaygusuz, Diyetisyen Gönül Eren, Veteriner Hekim Şükrü Karakaya ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Ali Atay yaptıkları konuşmalar ile katılımcılarımıza meslekleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Konuşmacılarımıza plaketlerini Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik ve Şube Müdürümüz Mustafa Volkan Yıldırım takdim etti.

İş ve Meslek Danışmanları Şefika Şule Kafkas, Dilek Kaya ve Canan Yörükoğlu etkinlik alanında bulunan stantta öğrencilere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çifteler, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

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