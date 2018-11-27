İŞKUR'dan Denetimli Serbestlik Seminerleri

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, bilindiği üzere kurumumuz denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor dedi.

Yıldız, bu çerçevede İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığıyla Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Denetimli Serbestlikten yararlanan 40 vatandaşımıza İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, Hibe Projeleri başta olmak üzere hizmetlerimiz hakkında sunum gerçekleştirildiğini ifade etti.Yıldız, seminerler ile vatandaşlarımızın cezalarının bir kısmını sosyal hayat içerisinde geçirdikleri bir dönemde onları işgücü piyasasına hazırlayarak iş bulmalarına hatta hibe destlerimiz ile kendi işlerinin patronu olabilmelerine yardımcı oluyoruz dedi. Yıldız, böylece dezavantajlı statüde bulunan vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti vererek onları sosyal hayata hazırlıyoruz ifadesini kullandı.