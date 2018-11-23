İşkur'dan Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

Siirt
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğünce engelli ve eski hükümlülere hibe desteği verileceği bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan işsizler kendi işini kurdukları takdirde İŞKUR'dan 50 bin lira geri ödemesiz destek alabilecekleri belirtildi.
Verilen destek KOSGEB'in verdiği destekten farklı olarak tarım ve hayvancılık projelerini de kapsadığı belirtilen açkılamada, "Engelli işsizler tarım ve hayvancılık ile ilgili iş kurduklarında 44 bin lira destek alabiliyorlar. Eski hükümlü olanlar ise proje farkı gözetmeksizin 30 bin 400 lira destek alabilmektedirler." denildi.
Bu destekten faydalanabilmek için girişimcilik belgesine sahip olmak ve İŞKUR'un internet sayfasında yayınlanan Proje Başvuru Formu ve gerekli evraklar ile beraber en geç 07 Aralık
2018 tarihine kadar Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şimdiye kadar Siirt il ve ilçelerinde 2 bayan kuaförü, 2 kahvaltı salonu, 1 arıcılık, 1 soğuk hava deposu ve 1 tane de büyükbaş hayvancılık projesi onaylanmış ve kurulan işletmeler aktif bir şekilde devam etmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen girişimciler Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden danışmanlık hizmeti alabilirler."
Siirt,İŞKUR