İŞKUR'dan Göz Dolduran Çalışmalar

Merkez ve Yerköy ilçelerimizde kursiyer seçmeleri tamamlanan Mesleki Eğitim Kursları açılıyor, ayrıca Yozgat Şehir Hastanesinde faaliyet gösteren Tepe Servis ve Yönetim A.Ş ile 10, Gimat Marketler Zinciri ile 8 kişilik İşbaşı Eğitim Programı ile toplamda 18 kişi işe başlatılıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının tüm taraflarına hizmetlerimizi aksattırmadan devam ettiriyoruz dedi. Yıldız, bu amaçla düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programlarının ve Mesleki Eğitim Kurslarımızın açılmaya devam ettiği bilgisini verdi. Yıldız, işbaşı eğitim programı ile kursiyerlerimiz hem bir meslek öğreniyor hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline geldiğini ifade etti.

Yıldız kurs ve programlarımızdan yararlanan Mesleki Eğitim Kursiyerlerine 25TL, İşbaşı Eğitim Programı kursiyerlerine ise 61,65TL günlük cep harçlığı verildiğini ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz dedi.