İŞKUR'dan Kadın Hakları Günü Ziyareti

Yıldız, 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi neticesinde her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Kadın Hakları Günü kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde Yozgat KADEM Temsilcisi Solmaz'ı ziyaret ederek Kadın Hakları Gününü tebrik etti.

Yıldız, "İŞKUR İl Müdürlüğü olarak dezavantajlı konumda bulunan Kadınlara yönelik istihdam hizmetlerimizi sürekli artıyoruz" dedi. Kadın istihdamının, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi ve bu konularda farkındalık oluşturulması açısından bugünün anlam ve önemine dikkat çeken Yıldız, Solmaz ile bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Yıldız'a teşekkürlerini ileten Solmaz, "Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınlarımızın güçlenmeleri, eğitim, istihdam, vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük bir önem taşımaktadır" dedi.