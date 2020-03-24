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İŞKUR'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' desteği

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan Covid-19 adlı küresel korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerinde azalma veya durma seviyesine gelen işverenlere üç aya kadar Kısa Çalışma Ödeneği desteği sağlanacağını söyledi.

24.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:46
İŞKUR'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' desteği
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan Covid-19 adlı küresel korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerinde azalma veya durma seviyesine gelen işverenlere üç aya kadar Kısa Çalışma Ödeneği desteği sağlanacağını söyledi.

Kısa Çalışma Ödeneği hakkında yazılı açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, "Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 18 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından korona virüs (Covid-19) kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' Paketinde yer alan Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni korona virüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır. Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvuruları başlamıştır. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Ayrıca bu süre zarfında Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlara GSS verilecektir." dedi.

Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenin; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabileceğini aktaran Aslan şunları söyledi: "Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için korona virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından uygunluk verilen işletmelerde, Kısa Çalışma Ödeneği hak eden işçilere aylık 1752,40 TL ile 4 bin 380,99 TL arasında ödeme yapılacak ve bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası primleri de yatırılacaktır. İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu kurumumuza yazıyla bildirmesiyle birlikte, belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma uygulaması sona erdirilir." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Manisa, İŞKUR, Ekonomi

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