İŞKUR'dan Kurs ve TYP Ziyaretleri

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Aktif İşgücü Hizmetlerimiz ile sadece ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza değil aynı zamanda belde belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı da hizmetlerimizden yararlandırıyoruz dedi.

Yıldız Bu kapsamda İl Müdürlüğü personellerinin Sorgun Çiğdemli beldesinde eğitimlerin devam ettiği Kilim Dokuma kursunu ziyaret ettiklerini, kursiyerler ve kurs eğitmeni ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Yıldız, ayrıca bölgede devam eden Toplum Yararına Programların da ziyaret edildiğini ifade ederek, Bahadın, Doğankent, Gülşehri, Araplı ve Yeniyer beldelerindeki TYP kursiyerleri ile personellerimiz bir araya geldiler dedi. TYP kapsamında çalışan kursiyerlerin bölgenin kalkınması adına önemli işler gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldız, kursiyerlerin beldelerde yol yapımı, çevre temizliği, altyapı onarımları gibi alanlarda çalışarak hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.