İŞKUR'dan MEGİP Kapsamında Kurs

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, "Bilindiği üzere Kurumumuz ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik MEGİP imzalanmıştı" dedi.

Yıldız, "Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası Başkanlığından oluşan İl Çalışma Gurubunun faaliyetlere başlamıştı" şeklinde konuştu.

Yıldız, "Bu protokol ile işverenlerimize nitelikli işgücünü yetiştirme imkânı sağlanıyor buda işverenlerimizin kendi çalışma kültürlerine uygun personel yetiştirme olanağı sağladığı gibi üretimini artırıp maliyetini de azaltmaktadır" ifadesini kullandı. Yıldız, Bu olanakları değerlendirmek isteyen ilimizde faaliyet gösteren Webhelp Çağrı Merkezinin Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi mesleğinde personel yetiştirmek amacıyla protokolden faydalandığını dile getirdi.

Yıldız, düzenlenecek Mesleki Eğitim Kurslarına katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL cep harçlığı, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacağını hatırlatarak, yapılacak çalışmaların İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diledi.