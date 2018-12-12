İŞKUR'dan Öğrencilere Meslek Seçimi ve Kişisel Farkındalık Eğitimi

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, "İŞKUR olarak Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) toplantısında aldığımız kararlar neticesinde geleceğimizi emanet ettiğimiz değerli öğrencilerimize eğitimler vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Yıldız, öğrencilerin sınav ve gelecek kaygısı oldukları bir dönemde düzenlenen seminerler ile onların motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Yıldız, bu kapsamda Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımızca Meslek Seçimi ve Kişisel Farkındalık konulu seminer verildiğini söyledi. Yıldız, Meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere verdiğimiz eğitimlerden hem okul idarecileri hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından olumlu geri dönüşler alındığını ifade ederek, eğitimlerin belirli periyotlar halinde tüm öğrencilerimize ulaştırılacağını belirtti.