İŞKUR'dan Öğrencilere Mesleki Yönelim Test Bataryası

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde yapılan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği toplantısında meslek seçme aşamasında olan öğrencilere test bataryasının uygulanması kararı alınmıştı dedi. Bu doğrultuda Fatma Temel Turhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine gelecekte yapmak istedikleri meslekleri daha iyi seçmelerine yardımcı olunması adına Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulandığını söyledi. Test Bataryası hakkında bilgi veren Yıldız, üç aşamadan oluşan test bataryasında öğrencilere 25 soruluk Genel Yetenek, 176 soruluk Mesleki Eğilim Envanteri ve 120 soruluk Kişilik Testi yapıldığı bilgisini verdi. Yıldız, test bataryasının öğrencilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldız, meslek seçme aşamasında olan tüm öğrencilerimizi Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulaması için İŞKUR'a bekliyoruz dedi.