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İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine eğitim

İzmir'de üniversite öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla "Kişisel Gelişim ve İş Hayatında Başarı" eğitimi verildi.

06.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine eğitim
'de üniversite öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla "Kişisel Gelişim ve İş Hayatında Başarı" eğitimi verildi.
İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İŞKUR İzmir İş Kulübü, üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğrencilerini "Kişisel Gelişim ve İş Hayatında Başarı" konusunda bilgilendirdi.
Eğitimlerde öğrencilerin iş gücü piyasasında avantajlı hale gelmesi için iş arama becerileri, beden dili, mülakat teknikleri ve iletişim becerileri gibi konulara uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, eğitimin adından sertifikalarını aldı.

İzmir, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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