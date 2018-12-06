İşkur Düziçi Hizmet Noktası Faaliyete Başladı

İŞKUR Düziçi
Hizmet Noktası Düziçi hizmete açıldı. Düziçi Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında İŞKUR Düziçi Hizmet Noktası kuruldu.
İŞKUR Osmaniye
İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, yaptığı açıklamada, Düziçi'nde kurulan İŞKUR hizmet noktasında iki personelin görev yapacağını belirtti.
Hizmet noktasının faaliyete başlamasıyla artık ilçe halkının kurumla ilgili işleri için Osmaniye merkeze gitmelerine gerek kalmayacağını dile getiren Akkoyun, "Toplum yararına çalışma programı başvurusu, mesleki eğitim kurslarına başvuru, girişimcilik eğitim kurslarına başvuru, işbaşı eğitim programına başvuru, işsizlik maaşı başvurusu işlemlerinde ilçede hizmet verecek." dedi.
Osmaniye,Düziçi,İŞKUR
06 Aralık 2018 Perşembe 14:28